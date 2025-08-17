マイナンバーカードセンターの窓口イメージ川崎市は１０月１日から、マイナンバーカードの交付などの手続きを行うことができる「マイナンバーカードセンター」を市内５カ所に新たに開設する。いずれも駅から徒歩３分程度の場所で、市民の利便性の向上を図る。センターは武蔵小杉駅や新百合ケ丘駅などのターミナル駅周辺に位置し、マイナンバーカードの交付や電子証明書の更新などを行うことができる（いずれも予約制）。火・水