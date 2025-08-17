「踏ん張れ石破！辞めるな辞めるな石破！」【画像】「高校生まではいわゆる“ネトウヨ”」「父親はある宗教の…」石破辞めるなデモの主催者・平山貴盛氏（29）8月1日午後7時、東京・永田町の自民党本部前。参院選の敗北を受けて退陣論の吹き荒れる石破茂首相（68）を激励しようと、ペンライトやプラカードを持った人々が「石破辞めるなデモ」に集まった。支持率を回復させている石破首相©時事通信社主催者が語る“石破