第107回全国高校野球選手権（甲子園）の大会本部は17日、横浜（神奈川）の伊藤大和（3年、背番号17）が体調不良のため、同日の津田学園（三重）との3回戦を欠場すると発表した。伊藤は1回戦の敦賀気比（福井）戦、2回戦の綾羽（滋賀）戦ともに出場機会がなかった。