テレビに出始めた当初、『藤田ニコルブス』がトレンド入り。自己肯定感をぶっ壊されたという経験をバネに、自分をとことん研究し、常に“自分史上ベストの可愛い”を更新し続けてきました。その甲斐あって、今やルックス、マインドともに女性たちのロールモデルとなっています！そこで藤田さんの近著『私が垢抜けた82の方法』から、垢抜けの秘訣を連載にて特別公開中。最終回となる第三回は、そのプロ超えのメイクメソッドを伝授