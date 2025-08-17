元SKE48・AKB48の松井珠理奈（28）が、17日までに自身のインスタグラムを更新。10年ぶりとなる2nd写真集『アイヲシル』（9月9日発売／宝島社）のオフショットを公開した。【写真集カット】真っ赤なランジェリーから美脚スラリ！松井珠理奈10年ぶりの写真集松井は、エレベーターでの鏡越しのオフショットを公開。髪が乱れ、口をすぼめて、豊満なバストの谷間を見せたカットとともに、「鏡よ鏡答えちゃって〜写真集『アイヲシ