為末大TAMESUE Dai（47歳）'78年、広島県生まれ。男子400メートルハードルの日本記録保持者。現在はスポーツコメンテーター・タレント・指導者などで活動中「自我」が厄介である理由人生も後半戦にさしかかって、「最後はどうなっていたいのか」を自然と考えるようになりました。やはり、家族や友人など、みんなとワイワイ楽しく過ごしたい。そして、年齢に関係なく、みんなが私のもとに遊びに来てほしい―。そういった理想を