NHK BSで再放送中の「チョッちゃん」（1987年制作）は、黒柳徹子の母・朝をモデルに、蝶子（古村比呂）が妻・母として奮闘する姿を描く。朝ドラに詳しい田幸和歌子さんは「朝さんの自伝を読むと、夫の守綱氏がドラマ以上にエキセントリックな人物だったことがわかる」という――。■世良公則の参院選落選後、放送再開黒柳徹子（92歳）の母・黒柳朝（1910〜2006年）の天真爛漫な半生をモデルに描いた連続テレビ小説「チョッちゃん」