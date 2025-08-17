アイドルグループ・Snow Manの佐久間大介とお笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀が出演する日本テレビ系バラエティ番組『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』(毎週土曜23:30〜)が、16日に放送された。『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶ同番組。今回は、話題沸騰中の7人組ガールズグループ「HANA」を深掘りした。今年4月にデビューしたHANAは、オーディション番組『No No Girls』で選ばれ