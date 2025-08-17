野口悠紀雄NOGUCHI Yukio（84歳）'40年、東京生まれ。一橋大学名誉教授。『「超」整理法』シリーズや『終末格差』など著書多数「本を書き残す」のは難しくても自分がこの世に生きた証を残したい―ここ数年、そういう気持ちが強くなってきました。幸い、私は物を書くことを仕事にしているため、自分の考えをまとめて本を書くことが生きた証を残すことにつながると思っています。今年6月には、戦後80年を機に『戦後日本経済史』