関東地方にはいろいろな水族館がある。自らを“水族館の限界ヲタク”と語る海洋生物学者の泉貴人さんは「子どもの頃から通い詰め、今でも日本で一番好きな水族館が東京にある」という――。※本稿は、泉貴人『水族館のひみつ 海洋生物学者が教える水族館のきらめき』（中公新書ラクレ）の一部を再編集したものです。■国内・海外種あわせて50種類以上のサメ類を飼育アクアワールド茨城県大洗水族館「目の覚めるようなシャークパラ