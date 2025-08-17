女優の加藤ローサが、きょう17日に放送される日本テレビ系トーク番組『おしゃれクリップ』(毎週日曜22:00〜)に出演。家族で海を渡り、見知らぬ土地で奮闘した出産・子育てのリアルについて語るほか、これまで伝えたいと感じていたことやこれからの人生について、率直な思いを口にする。加藤ローサ21年前にCM出演を果たし、以降バラエティ番組などで活躍の幅を広げていた加藤。26歳の時には、サッカー日本代表だった松井大輔と結婚