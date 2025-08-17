現地８月16日に開催されたラ・リーガの開幕節で、久保建英が所属するレアル・ソシエダがバレンシアとアウェーで対戦。１−１のドローに終わった。この一戦に４−３−３の右ウイングで先発出場した久保は、貴重な同点ゴールを決める。０−１で迎えた60分、ペナルティエリアの外でボールを受けると、巧みなターンから左足を一閃。強烈なシュートをネットに突き刺してみせた。 このゴラッソ以外にもチャンスを構築した久