この記事ではママリに寄せられた投稿を紹介しています。投稿者のママはショッピングモールの飲食店で働いています。しかしそこで「飲食店の店頭に置いてあった子ども用のカートがなくなった」と激怒する理不尽な客に出会いました。一応謝罪したようですが、こちらに非があるような言い方にモヤモヤ。これはこちらに落ち度があったのでしょうか？ママリに寄せられた声をご紹介します。 Ⓒママリ 子ども