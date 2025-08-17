この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、ねいろ(@_Neillo_)さんの投稿です。 5歳児さんが突然切ない気持ちに… ある日のこと、ねいろさんは5歳のわが子の突然の涙とその理由に驚いてしまいます。それがこちら。 5歳が突然「前まで大好きだった歌やオモチャを少しずつ忘れてしまうの寂しい」とハラハラ落涙しはじめ、感じ入りつつも狼狽えてしまい「大人なんか君、忘れたことす