職場の女性と浮気した夫に対し、「離婚してあげる」とつい言ってしまい、本当は離婚したくないのにどうすればいいか悩んでいるというエピソードです。この記事では、4人のお子さんがいて、まだ夫のことが好きだという投稿者さんの事例を紹介します。投稿者さんは、本心である「離婚したくない」と伝えたら、夫が「話が違う」と激怒するのではないかと不安に感じ、どうすべきかアドバイスを求めているそうです。 Ⓒ