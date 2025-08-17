環境省と気象庁は１７日、神奈川県に熱中症警戒アラートを発表した。県内は気温が著しく高く、危険な暑さが予想されるとして、エアコンの使用や外出時間の短縮、こまめな水分・塩分補給などの予防行動を促している。県内へのアラートは９日ぶり。１７日に予想される暑さ指数が最も高いのは、小田原市の３３。横浜市中区と海老名市、藤沢市が３２、三浦市は３１が見込まれている。予想最高気温は横浜が３３度、小田原は３４度。