◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人０―３阪神（１６日・東京ドーム）６月３日に亡くなった長嶋茂雄さん（享年８９）の追悼試合が１６日に東京ドームで行われ、巨人のルーキー左腕・宮原駿介（２２）＝静岡学園高出、東海大静岡＝が阪神戦で１軍デビューを飾った。大学時代の恩師である手塚慎太郎監督（４９）が教え子の晴れ舞台を動画サイトで観戦。最終回に５番手としてマウンドに上がり、１回を無失点に抑えた姿に「感無量です」と