高橋名人Takahashi meijin（66歳）'59年、北海道生まれ。ハドソン（現コナミ）で宣伝を担当し、1秒間に16回ボタンを押す「16連射」で一世を風靡。退社後も「ファミコン名人」として活躍計画通りにいったことなんてない今年の1月、検診で病院に行ったら、7時間に及ぶ心筋梗塞の大手術を受けることになりました。突然のことでした。人生はいつ何が起きるかわからないということを痛感し、それを機に自分の体調のこと、終活のこと