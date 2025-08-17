今日17日は前線の影響で、北海道と東北の日本海側では局地的に滝のような非常に激しい雨。大雨で、お盆休みの交通に影響が出るおそれ。最新情報を確認してください。北海道・東北の日本海側で非常に激しい雨今日17日は、低気圧がオホーツク海に進み、前線が北海道付近を通過するでしょう。明け方から発達した雨雲がかかっていて、留萌地方の天塩町では1時間に51.0ミリ(6:20まで)の非常に激しい雨が降っています。このあと、北海道