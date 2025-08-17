【スナック千代子へいらっしゃい#123 気遣いの逆転現象】 夏休みで、家でアニメや映画などを見る時間が増えているお子さんは多いのではないでしょうか。残虐な描写を多用したアニメが増えていると言われる昨今。子どもに見せて大丈夫かな？ と不安に思う親御さんもいることでしょう。国内外におけるメディアによって表現された暴力・残虐表現等が青少年に与える影響に関する実証研究の動向について調査した「青少年を取り巻くメ