突然ですが、「ICカード」が何の略か知っていますか?実は賢いカードっていう意味ではないんです！気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「Integrated Circuit（集積回路）カード」でした！駅の改札でピッ！とするカード、日本語では集積回路カードという意味なんです。カード中の小さな電子回路に、様々なデータを記録・読み書きしています。次回の難解略語もお楽しみに！【難解略語】「PDCA」の正式名称分かりますか？