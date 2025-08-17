このお話は、大学のグループ制作という課題を通して、他のメンバーに振り回されながらも、人をうまく巻き込んでいくにはどうするべきかという社会に出て大切なスキルを学ぶ桜子の成長が描かれています。グループやチームでの活動が必要なケースでトラブルが起こったら、モチベーションが下がったり人間同士の調整に時間がかかったりして気持ち的にしんどくなりますよね。しかし、何かのトラブ