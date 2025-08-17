16日夕方、愛知県弥富市のコンテナの集積場で男性が仰向けで死亡しているのが発見されました。 【写真を見る】愛知・弥富市コンテナの集積場で男性死亡移動式階段から誤って転落か 16日午後5時ごろ、弥富市東末広6丁目の新和運輸弥冨第二保管場で、男性が仰向けで倒れているのを知人の男性が見つけて119番通報しました。 救急隊などが駆け付けましたが、男性は頭から出血して死亡しました。 調べによりますと男性は50代