単にゴルフが上手なだけでなく、試打の達人でもある石井良介プロ。 ビギナー向けからアスリート仕様まで、さまざまなクラブを打って正しく評価できるのは、スイングの基礎（ベーシック）的な部分がきちんとできているからだ。 そのスイングは万能で、ラウンド時にも有効であることをレッスンする。 どんなクラブも打てるスイングは効き目が早く本番（コース）でも強い！ 楽しくなくちゃゴル