大型きのこ「ニオウシメジ」がSNS上で大きな注目を集めている。【写真】次男坊くんにニオウシメジを持ってもらうと…脳がバグる！「ニオウシメジは夏休み中の子供に持たせると大きさが際立つという事が分かりました。現場からは以上です。（次男坊に協力してもらいました）」とその規格外の大きさを紹介したのは茨城県城里町できのこの栽培、販売を手がける七会きのこセンターの渡辺海さん（@Boo_Watanabe）。1株で数十Kg、高さ1m