「相続」に関する相談が年々増加しているといいます。中にはトラブルが起きてから動き出す人も多いのだとか。複雑な問題を回避するためにはどうしたらいいのか、相続手続きを専門とする「株式会社よりそいたい」代表取締役・成澤優希さんに話を聞きました。☆☆☆☆さて、相続と言っても何から手をつけたらいいのでしょうか。成澤さんによると、「まずは財産の洗い出し。そして『誰に何をどう渡したいか』という気持ちの整理」と