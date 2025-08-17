暑い夏に旬を迎える「桃」。みずみずしい果肉と上品な甘さは期間限定でしか味わえない特別なごちそうです。日本各地で桃フェスが開催されるなど、楽しみ方は年々広がっています。そこで今回は、夏に食べたい！ 桃の人気レシピTOP5をお届け。シンプルに剥いて食べる以外にも、スイーツや料理においしい食べ方はたくさん…！ 桃の皮を簡単に剥く裏技も紹介しているので、ぜひ参考にしてください。【プロ直伝】つるんと簡単！ 桃をキ