織田翔希の初球を見た瞬間、脳天が痺れるような電撃が走った。右打者の外角低めに突き刺さるストレート。捕手を務める駒橋優樹（３年）のミットがピクリとも動かず、見る者に爽快感を与える。その重力に逆らうような美しい軌道と、ボールからほとばしる圧力もインパクト十分。たった１球に、この２年生右腕の末恐ろしい潜在能力と魅力が凝縮されていた。電光掲示板には、「152キロ」という球速が表示された。甲子園球場のス