あなたの今日の運勢はどうなっている？どんなラッキーな出来事が起こる？12星座占いランキングでさっそくチェック!!すべての星座の運勢を見る★第1位……天秤座することがすべてスムーズに進んでいく。そう思えるほど順調な1日です。こんな日こそ、品性を大切に。話し方や言葉選び、姿勢、服装など。全身から気品が漂うように心がけてください。いい勢いがさらに強くなります。★第2位……水瓶座あなたの考えに賛同してくれる