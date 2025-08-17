全国高校総体（インターハイ＝読売新聞社共催）は１６日、柔道とセーリング（ヨット）がそれぞれ岡山、和歌山県で行われた。セーリング女子コンバインドでは光（山口）が３連覇を果たした。光の棟近日菜選手（３年）は「去年の優勝は先輩の力が大きかったので、不安を抱きながらこの１年間練習してきた。チームの目標を達成できてうれしい。安心した」と喜びを語った。