乃木坂46の川崎桜が15日、自身のインスタグラムを更新。ミニ丈の私服姿を公開し、ファンから「美脚の到達点」「可愛すぎる」といった声が寄せられている。【写真】かわいい！乃木坂46・川崎桜、ミニ丈の私服姿川崎は「秋服着たいな〜」とコメントを添え、愛犬を抱いた私服姿の写真を公開。淡いブルーのシャツにミニ丈のスカートを合わせたコーディネートで、街中のベンチに腰掛けるショットやカフェ前での姿を披露している。