今日8月17日（日）よる9時 日本テレビ系で放送の「Golden SixTONES」には、佐藤健、宮粼優、町田啓太、志尊淳が登場！配信ドラマ発のバンド・TENBLANKとして現実世界でもメジャーデビューを果たした4人。豪華すぎる顔ぶれに、森本慎太郎も思わず「今日は2時間SPですか？」。1時間では短すぎる!?今回は、佐藤率いる豪華俳優陣がご褒美グルメを懸けてSixTONESと真剣勝負。動体視力ゲームで佐藤が大ピンチ！町田は変顔に!?