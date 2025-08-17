◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１１日▽３回戦山梨学院１４―０岡山学芸館（１６日・甲子園）男の運命なんて一寸先はどうなるか分からない。３月まで千葉の県立校・幕張総合の監督を務めていた柳田大輔さん（４２）はこの日、甲子園の一塁側スタンドで山梨学院に声援を送っていた。この春、人事異動で現場を離れ、千葉県総合教育センターが新たな職場になった。私が柳田さんの情熱に魅了されたのは、２０２３年春の