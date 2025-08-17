東京ドームは周辺も大にぎわいだった。プリティ長嶋氏は、１７日から戦争遺構視察で台湾を訪問することもあって、試合のチケットは取らなかったという。それでも、居ても立ってもいられなくなった。長嶋さんの豪快なスイングが描かれているレリーフを設置している球場正面の「長嶋ゲート」ですぐに写真が撮れるよう、ユニホームのズボンをはいて千葉県・市川市の自宅を出発。約３０分かけて、電車に乗り東京ドームへ駆けつけた