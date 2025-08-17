創部４１年目で初めて夏の甲子園に出場し、初勝利を挙げた聖隷クリストファーが１６日、大阪から浜松市内の同校に戻った。在校生と父母の出迎えを受け、同校グラウンド横の駐車場エリアで報告会が行われた。逢沢開生主将（３年）は「応援のおかげで１勝することができました。一番長く熱い夏になりました」とマイクを握り謝意を伝えた。校長でもある上村敏正監督（６８）は「応援に心が震えました。力及ばず敗れました。ただ、