17日午前6時13分ごろ最大震度４を宮崎県で観測する地震がありました。 震源地は宮崎の東約５０キロメートルの日向灘で、震源の深さはごく浅く、地震の規模を示すマグニチュードは5.8と推定されています。 この地震で、若干の海面変動が予想されますが、被害の心配はありません。気象庁によると、宮崎県の沿岸では今後２、３時間程度は若干の海面変動が継続する可能性が高いと考えられます。 各地の震度は、 ▼震