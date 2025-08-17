全国高校総体（インターハイ＝読売新聞社共催）は１６日、柔道とセーリング（ヨット）がそれぞれ岡山、和歌山県で行われた。セーリングの男子４２０級（２人乗り）と学校対抗にあたる男子コンバインドで、津工（三重）が初優勝した。念願日本一監督に感謝岡田海洋主将「このために３年間やってきた。うれしいという言葉と感謝の思いしか出てこない」。霞ヶ浦（茨城）の５連覇を阻んで優勝を決めた瞬間、涙が止まらなかった。