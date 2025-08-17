若者の海外旅行離れは本当なのか？その理由は？データに基づいて徹底分析した。浮かび上がったのは二極化と経済格差。SNSに多大な影響を受ける一方、「自分には関係ない」と諦める若者も珍しくないことが分かった。解決策として、お得な学割やキャンペーン情報も紹介する。（ライター前林広樹）なぜ若者は海外旅行をしないのかなぜ日本人は海外旅行をしないのか、物価高と円安にとどまらない理由を探った記事『ハワイではラー