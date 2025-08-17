［J１第26節］京都 １−０ 東京V／８月16日／サンガスタジアム by KYOCERA京都サンガF.C.は８月16日、J１第26節で東京ヴェルディとホームで対戦し、１−０で勝利した。暫定ながらチームが首位に返り咲いた一戦で、決勝弾を決めたのがエースのラファエル・エリアスだ。スコアレスで迎えた66分、左サイドから原大智が上げたクロスを、平戸太貴がフリック。そのボールをペナルティエリア中央にいたR・エリアスが上手くトラップ