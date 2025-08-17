2025年8月15日、韓国・京郷新聞によると、韓国の20〜30代の10人中6人が日本に好感を持っていることが分かった。記事によると、調査は光復（日本からの解放）80周年を記念して先月30〜31日に全国の18〜39歳の男女538人を対象に行われた。「日本との歴史問題に関心がある」と回答した人は67．6％、「日本との歴史問題についての歴史教育を強化するべき」と回答した人は83．6％に上った。また「日本に好感を持っている」と回答した人