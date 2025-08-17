2025年８月16日、浦和レッズが名古屋グランパスを２−１で撃破。ホームでのこの勝利の立役者のひとりが、絶対的守護神の西川周作だ。１−０で迎えた26分にキャスパー・ユンカーとのボールの競り合いを制すと、終盤の83分には名古屋の決定的なシュートを２本連続セーブ。なかでも素晴らしかったのは、木村勇大の真正面からの一撃を右足一本で止めた神業だ。このビッグセーブについて本人は以下のように解説してくれた。「木村選