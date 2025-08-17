【モデルプレス＝2025/08/17】佐藤健・宮崎優（※「崎」は正式には「たつさき」）・町田啓太・志尊淳が、配信ドラマ発のバンド・TENBLANKとして、8月17日放送のSixTONESの冠番組「Golden SixTONES」（日本テレビ系／毎週日曜21時〜）に出演。バラエティー初登場となる。【写真】佐藤健、共演女優とびしょ濡れで相合傘◆TENBLANK、バラエティー初登場TENBLANKとして現実世界でもメジャーデビューを果たした4人がバラエティー初登場