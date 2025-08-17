近隣住民とライブ客に価値を提供する「有明ガーデン」（筆者撮影）【写真アリ】タワマン、四季劇場、東京ガーデンシアター、青空…すっかり魅力的になった「有明」の現在お台場と豊洲の間で鳴りを潜めていた有明。今では、住む人も訪れる人も増加した――。さまざまな街にある商業施設を、「どのようにして街を変えたか」という観点からレポートする本連載。今回は「有明」周辺を歩く。湾岸の中で埋もれていた有明前編では、「有明