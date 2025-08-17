教員志望からドイツへ──情熱に導かれたアナリスト平川聖剛氏の挑戦「これはチャンスだと思ったんです」──教員への道を歩むはずだった平川聖剛氏が、サッカーへの情熱に突き動かされてドイツの地を踏んだのは2018年のこと。言葉も文化も異なる環境で経験を積み重ね、ドイツサッカー協会のアナリストグループの一員として日本代表の分析も担当。ブンデスリーガの1.FCケルンでアナリストとして活動し、現在は同クラブU17アシスタ