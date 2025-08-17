シティーポップの先駆け的な存在として今も親しまれている稲垣潤一「夏のクラクション」。僕が書いたサビの歌詞、♪夏のうぉうぉクラクション――にメロディーをつけたのは当然、筒美京平先生のアイデアですが、それが独特の節回しを生ませたこうした技巧には感動しました。ヒット曲作りに人生を捧（ささ）げた人の覚悟と閃（ひらめ）きを感じます。この曲でコンビを組んだ京平先生とは、1983年2月に初めてお会いしました。僕