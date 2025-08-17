シンガポールで行われたLGBTQのイベントで記念撮影する参加者＝2025年6月（共同）シンガポールで、性的少数者（LGBTQ）への理解を深めるイベントが開かれた。定例化しており、同性愛の禁止条項撤廃を経て2025年で17回目。楽しみにしている当事者は多い。学校や就職などでの性的少数者に対する差別を挙げ「もっと自由な社会になってほしい」「病気じゃない」と思いを口にした。（共同通信シンガポール支局＝本間麻衣）雨上がり