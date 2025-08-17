中学受験を家庭で支える場合、親の体調次第で学習状況が左右されることも少なくない。長男（現在高校1年生）と次男（現在小学5年生）の中学受験を見守ってきたこの4年半で、筆者は何度も体調を崩しては寝込み、そのたびに学んできたことがある。 つい最近、家族の中で次男以外が次々とコロナに感染し、筆者自身も数日間ダウンしてしまった。こういうとき、筆者は「さっさと寝る」と決めている。 もし無理に起きて、フラフ