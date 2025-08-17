戦後80年を迎える中、原爆の惨状を描いた“ある絵”が修復されました。平和な時代を生きる私たちに問いかけてくるものとは。 【写真を見る】焼き尽くされる人々…｢原爆の図｣修復 GHQ統治下や直後に国内170か所以上で広島の惨禍伝える そしてこれからも…【戦後80年】 紅蓮の炎に焼かれる人々。その中には赤ちゃんの姿も。広島出身の画家、丸木位里と妻の俊が描いた「原爆の図 第二部 火」。8枚1組の屏風は、縦1.8メートル