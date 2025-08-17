アメリカのトランプ大統領がヨーロッパの首脳らに対し、ウクライナが東部ドンバス地方を明け渡すことと引き換えに戦闘を終結させるロシアの提案を支持していると伝えたと報じられました。ニューヨーク・タイムズなどによりますと、トランプ大統領はロシアとの首脳会談後、ウクライナのゼレンスキー大統領やヨーロッパの首脳らに対し、ウクライナが東部ドンバス地方を明け渡せば戦闘を停止するというプーチン大統領の停戦案を伝えま