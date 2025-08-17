◇プロ野球セ・リーグ 阪神 3-0 巨人(16日、東京ドーム)先発・村上頌樹投手の2安打完封で勝利を飾った阪神の藤川球児監督が試合後、選手をたたえました。長嶋茂雄さんの追悼試合となったこの一戦。藤川監督は「長嶋さんは自分の父親も大好きで、自分にとっても野球界にとっても大切なゲームを一緒に、タイガースのしかも監督としてやらせていただいて本当に感謝したい一日になりました」と心境を語りました。試合は初回から阪神打